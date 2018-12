Incidente a Monzuno, auto si cappotta: gravissime due donne

Brutto incidente questa mattina in via Cozzi a Monzuno dove un’auto si è ribaltata dull’asfalto. Gravissime le due donne a bordo della vettura, una Daihatsu Terion nera, una delle quali è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Monzuno. Lanciato l’allarme, infatti, sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione, i caschi rossi e i sanitari del 118. La dinamica dello schianto, avvenuto verso le 10, non è ancora chiara e indagini da parte delle autorità competenti sono in corso. Tra le possibili cause anche il ghiaccio presente lungo la strada.