Incidente a S.Giorgio di Piano: auto nel canale, muore a 20 anni

Lo hanno recuperato i sommozzatori e lo hanno portato fuori dall'acqua dopo circa un paio di ore dal momento dell'incidente. Il povero Alessandro, a soli 20 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita nel canale a San Giorgio di Piano.

Ma secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri, che sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, il ragazzo sarebbe in un primo momento riuscito a uscire dall'abitacolo per poi però non farcela a risalire dalle acque del corso d'acqua.

Una grande tragedia quella accaduta ieri pomeriggio lungo via Mascherino, che ha fatto piombare tutti nel dolore: genitori, familiari, amici e conoscenti.