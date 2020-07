Incidente a Sala Bolognese, morto motociclista 50enne

Tragico schianto a Sala Bolognese lungo la strada Provinciale di Sotto: a perdere la vita un motociclista di 50 anni residente a Calderara di Reno. Lo schianto è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio e sul posto è intervenuta la Polizia Locale Terre d'Acqua, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro fra il mezzo a due ruote e un'auto. Immediato l'intervento del 118, ma i soccorsi non hanno potuto salvare la vita dell'uomo, che era in condizioni già gravissime.

