Brutto incidente a Pian di Setta: ferita una donna

Brutto incidente poco prima delle 20 lungo la strada provinciale 24, in zona "Locatello" a Pian di Setta, frazione di Grizzana Morandi. Per motivi ancora al vaglio delle autorità, sembra che un'auto si sia schiantata contro un camion che proveniva in direzione opposta. Alla guida una donna che, dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Monzuno, è stata trasportata al pronto soccorso.

Distrutta l'auto sulla quale viaggava la donna, incastratasi sotto il mezzo pesante. Accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso.