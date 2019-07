Incidente A14, morto a bordo del suo camion a 68 anni Georghe Moglan Pantea

Aveva 68 anni e ha perso la vita questo pomeriggio nell'incidente avvenuto intorno alle 15.00 lungo l'autostrada A14, all'altezza del raccordo Bologna-Casalecchio. Uno scoppio che ha ricordato subito, anche vista la zona dell'accaduto, l'indimenticabile esplosione del 6 agosto 2018 di Borgo Panigale.

Purtoppo una vittima c'è stata. Si tratta di Gheorge Pantea Moglan: 68 anni, originario della Romania, residente a Oderzo, in provincia di Treviso, sposato e con 5 figli. Il suo corpo è stato estratto dopo diverse ore dai Vigili del Fuoco. Aveva scaricato a Firenze e stava rientrando a Treviso.

VIDEO | Camion avvolto dalle fiamme e alta colonna di fumo

Uno dei primi a commentare il dramma, il presidente di quartiere Vincenzo Naldi, che si è dimostrato subito scosso per il secondo evento tragico in meno di un anno. Il sottosegretario Michele Dell'Orco, rivolgendo le proprie condoglianze ai familiari della vittima, ha parlato anche dell'impegno per una maggiore tutela della sicurezza stradale e affinchè eventi come questi non si debbano ripetere.

Incidente sul Raccordo A14-A1 : la ricostruzione del tamponamento a catena

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, tre i mezzi coinvolti all'altezza del km 4 del Raccordo interno A1 A14 (Casalecchio-Borgo Panigale): un camion ha tamponato violentemente un secondo autoarticolato, che a sua volta ha urtato contro una bisarca che lo precedeva. Ad avere la peggio, il mezzo al centro: che ha preso completamente fuoco, e il conducente non ha avuto scampo, trovando la morte nell'abitacolo in fiamme. Da quanto si apprende, il camionista, sulla sessantina, arrivava dal Veneto.

Dinamica dell'incidente - come riporta la stradale - "è identica a quella della devastante esplosione dello scorso anno": il camionista che ha dato origine al tamponamento a catena o non ha frenato o ha frenato molto tardi. Dopo l'impatto, le fiamme e il fumo. Il tutto si è verificato quando sul posto si registrava già un rallentamento al traffico, avvenuto poco prima al Km 11.