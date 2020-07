Incidente a San Benedetto Val di Sambro: tre ragazzi finiti nel fiume con l'auto

Alle 2.45 della notte scorsa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Benedetto Val di Sambro (via Risorgimento) per un incidente stradale che ha coinvolto tre ragazzi. L'utilitaria con a bordo i giovani è sbandata finendo fuori strada (in particolare nel letto di un fiumiciattolo) facendo un volo di qualche decina di metri.

Tre ragazzi incastrati nell'abitacolo: sul posto ambulanza ed elisoccorso

La squadra dei Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incidente con l'appoggio dell'autogrù, ha provveduto a liberare i tre ragazzi incastrati nell'abitacolo e portati sulla strada, sono poi stati affidati alle cure del 118 presente con ambulanza ed elisoccorso. Successivamente sono stati trasportati in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno poi recuperato la vettura. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri e una della Polizia Stradale.

Tutti e tre sono rimasti feriti, ma da quello che si sa al momento, due in modo lieve e uno solo più seriamente, quello rimasto incastrato nell'abitacolo: i soccorritori si sono calati nel fosso e hanno aiutato i primi due e liberato, tagliando le lamiere, il terzo. Sono stati portati all'altezza della strada e affidati al personale medico e sanitario del 118 presente con automedica "Sambro 151" e ambulanza "Sambro51" e con elisoccorso che ,sembra, abbia trasportato il più seriamente ferito in ospedale.