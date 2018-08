Sant’Agata Bolognese: scontro auto/moto, centauro gravissimo

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese sono intervenuti in via Modena per eseguire i rilievi di un incidente stradale tra un’automobilista, trentaduenne italiana alla guida di una Citroën C3 e un motociclista, cinquantacinquenne modenese in sella a una Triumph.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in gravissime condizioni al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.