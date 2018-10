Incidente a Sant'Agata: investito in bicicletta, muore 37enne

Tragedia ieri sera, poco prima delle ore 20, lungo via per Rastellino, la lunga strada di campagna che attraversa il territorio di Castelfranco Emilia fino a Sant'Agata Bolognese, al confine tra le province di Modena e Bologna. Nel tratto compreso tra via Rovere e via Garzolè, completamente rettilineo, si è verificato lo scontro tra un'auto che procedeva in direzione del bolognese e una bici da corsa con in sella un ciclista 30enne, Paolo Grego, che procedeva nella stessa direzione.

L'impatto è stato violento: il mezzo a due ruote è stato distrutto e il giovane sbalzato a terra. Le ferite riportate nell'impatto con il terreno si sono dimostrate fatali e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico e sanitario del 118, giunto con ambulanza e automedica. Anche il conducente dell'auto, un 23enne, è stato accompagnato al Policlinico di Modena per accertamenti, ma non ha riportato traumi rilevanti. Nella giornata di ieri un altro incidente dall'esito mortale ha toccato la 'bassa': un anziano di 81 anni è morto ad Argelato.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Castelfranco Emilia e la strada è stata chiusa per circa due ore per consentire i rilievi e l'accertamento dell'esatta dinamica di quanto accaduto. (Leggi la notizia su Modenatoday).

“