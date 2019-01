Incidente in scooter su viale Roma: la vittima è Andrea Pinardi

Il suo scooter si è schiantato contro un mezzo fermo, in viale Roma nella notte fra venerdì e sabato, e l'impatto è stato fatale. La vittima è il 46enne bolognese Andrea Pinardi: viaggiava in direzione San Lazzaro quando, per motivi ancora al vaglio della Polizia Locale, ha perso il controllo senza, sembra, il coinvolgimento di altri.

A chiamare il 118 il dipendente della cooperativa di raccolta rifiuti, che al momento dell'incidente non si trovava sul suo veicolo ma nelle vicinanze: i soccorsi sono però stati inutili.

Ieri è stata una giornata tragica sulle strade del bolognese e dintorni: un altro tragico incidente ha infatti ucciso la giovanissima Carlotta Monti, di Medicina. Un altro incidente a Frabberia di Bentivoglio.