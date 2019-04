Incidente a Borgo Tossignano: scontro frontale tra due auto

Nella serata di sabato 6 Aprile, poco dopo le 20, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in via Montanara Nord nel comune di Borgo Tossignano per un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono venute a collisione frontalmente.

I Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una auto pompa serbatoio e una autogru, hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto presente anche il 118, che ha prestato il soccorso sanitario ad entrambi i conducenti, la Polizia Municipale per i rilievi e Area Sicura per il ripristino della sede stradale.