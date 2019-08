Tamponamento in A13, si ribalta auto con due bambine a bordo: quattro feriti e code

Tamponamento a catena nel pomeriggio, intorno alle 17, sull'A13: a un primo impatto tra due automobili, se n'è aggiunto un secondo che ha provocato il ribaltamento dell'auto. Il tir ha tamponato l'autovettura centrale su cui viaggiava una famiglia con due bambine piccole. Padre, madre e bimbe sono stati estratti dai Vigili del fuoco. A causa dell'impatto infatti l'automobile si è ribaltata finendo fuori strada.

Trasporati in elisoccorso all'ospedale Maggiore, le condizioni delle bambine sono in fase di accertamento ma non dovrebbero essere gravi. Il padre riporta delle fratture e la madre alcune escoriazioni. Feriti lievemente invece i passeggeri dell'altra auto. Mentre il conducente del mezzo pesante è illeso.

Traffico

Al momento autostrade segnala cinque chilometri di coda in diminuzione verso Bologna. Si segnala inoltre una coda in direzione opposta per curiosi. Al momento, il traffico defluisce su due corsie.

A chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire ad Altedo e di rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

(aggiornato alle 19.30)