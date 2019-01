Incidente mortale a Castenaso: investito un pedone

Gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina a Castenaso, dove ha perso la vita una persona. Lo schianto è avvenuto in via del Frullo, e sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della polizia locale per i dovuti rilievi e una pattuglia dei carabinieri.

A essere stato investito è Luigi Simoni, pensionato di 72 anni di Castenaso, mentre attraversava la strada a pochi metri dall'incrocio con via Cà dell'Orbo: sul posto non ci sono strisce pedonali, e l'uomo sarebbe stato centrato in pieno da un'auto che proveniva da Castenaso e procedeva in direzione Granarolo.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per un paio di ore, dall'incrocio via Cà dell'Orbo fino allo svincolo per la Trasversale 6 di Pianura, all'incirca per tre chilometri, e il traffico deviato su strade secondarie.

A guidare la vettura un uomo di Medicina di 41 anni, rimasto ferito nell'impatto e trasportato al Maggiore in codice 2.