Auto pirata provoca incidente sui viali: scooter travolto, due a bordo

Sarebbe stata una station wagon di colore chiaro e targa italiana ad aver travolto uno scooter con a bordo due persone per poi fuggire ne traffico. Erano circa le 18.30 di ieri quando a causa di questo incidente Viale Berti Pichat è rimasto bloccato in direzione Porta San Donato per permettere i soccorsi e i rilievi.

I testimoni potrebbero far individuare l'auto pirata

L'incidente sarebbe avvenuto davanti a testimoni, che potrebbero essere preziosi per definire la ricostruzione del sinistro e individuare l'auto pirata. L'uomo e la donna vittime dell'incidente sono rimaste ferite e soccorse dal 118.