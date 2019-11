Traffico: incidente in A1 tra auto, code e rallentamenti

Dall'alba lunghe code e rallentamenti in A1 per traffico intenso, e poco più di 8 chilometri di coda sono stati registrati questa mattina tra Sasso Marconi e il bivio Variante di Valico, per un incidente tra due auto.

Lo schianto è avvenito in direzione sud tra due vetture che si sarebbero urtate in fase di sorpasso. Nonostante l'impatto, nessuno ha riportato ferite ma la viabilità ha subito fortissimi disagi.