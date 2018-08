Incidente Borgo Panigale: partite le richieste di risarcimento

Sono già diverse le chiamate al numero verde messo a disposizione da Allianz dopo l'incidente di lunedì scorso in A14. La compagnia assicurativa, a cui si era affidata la ditta proprietaria dell'autocisterna, esplosa a Borgo Panigale, causando un morto e 145 feriti, sta già raccogliendo domande e richieste sui risarcimenti danni.

"Per il momento i volumi di chiamate in ingresso sono linea con le aspettative- riferiscono da Allianz- e riguardano principalmente i danni alle abitazioni, fabbricati e lesioni". Inoltre, assicura la compagnia, "stiamo proseguendo a collaborare con il Comune di Bologna". Il numero verde a cui rivolgersi è 800.686.868.

Intanto dai banchi del Movimento 5 Stelle in Regione parte la richiesta di un riconoscimento le forze dell'ordine e gli operatori sanitari che lunedì si sono impegnati per soccorrere i feriti e risolvere l'emergenza . Giulia Gibertoni, consigliera regionale M5s, esorta la Giunta Bonaccini a valutare "l'opportunità di conferire un riconoscimento a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco) che si sono distinti per l'impegno e il coraggio manifestati nello svolgimento delle proprie funzioni in occasione del disastroso incidente". Allo stesso modo, afferma Gibertoni, la Regione dovrebbe "invitare le Ausl competenti a conferire un riconoscimento al personale del 118 e piu' in generale a tutto il personale sanitario che si è prodigato in modo encomiabile e prezioso nel soccorso, nell'assistenza e nella cura dei feriti". L'intervento delle Forze dell'ordine lunedi' scorso, ricorda la 5 stelle, "è stato quasi immediato, tanto che i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme in meno di tre ore". L'emergenza causata dall'incidente, continua Gibertoni, "ha richiesto tempi strettissimi per il trasporto in ospedale dei moltissimi feriti (oltre 140). Le prime ambulanze hanno impiegato appena sei minuti per arrivare sul posto e dall'inizio dell'emergenza al momento in cui è stato assistito in ospedale l'ultimo ferito sono passati circa 140 minuti". Infine, non manca di sottolineare la consigliera M5s, "numerosi feriti si sono registrati anche fra i soccorritori, personale delle forze dell'ordine e del 118". (dire)

