Morti sulle strade della Città Metropolitana: vittime pedoni, ciclisti e over 60

Presentato il Report 2017 sugli incidenti stradali nei comuni della città metropolitana di Bologna a cura dell'Ufficio statistica di Palazzo Malvezzi. Emerge che lo scorso anno sulle strade metropolitane bolognesi, si sono verificati 3.905 incidenti stradali, 7 in più rispetto al precedente anno. Maggio, giugno e luglio sono i mesi col maggior numero di incidenti e feriti. Leggi i dati incidenti

Morti e feriti

Le persone decedute sono 82, 16 in più rispetto al 2016. L’aumento più consistente della mortalità è a danno degli automobilisti (11 decessi in più sul 2016).

Le persone ferite sono 5.458 con un aumento rispetto all’anno precedente di 79 unità. Tra questi feriti, 463 erano a bordo di bici e 462 erano pedoni. L’analisi dell’incidentalità rispetto ai veicoli coinvolti mostra che complessivamente diminuiscono i feriti a bordo di autovetture, ciclomotori, autocarri/autotreni, mentre aumentano gli infortunati in incidenti che coinvolgono motocicli, bici, pedoni e altri veicoli; inoltre la categoria “altri veicoli”, in cui sono compresi autobus e veicoli speciali, ha fatto registrare un notevole aumento dei feriti.

Comuni

Per quanto riguarda i territori nei quali si sono verificati gli incidenti, le variazioni più rilevanti in valore assoluto si verificano nei comuni di Bologna (incremento di 40 incidenti e di 89 feriti ma con 1 morto in meno), San Giovanni in Persiceto (+16 incidenti, +22 feriti e 1 morto in più) e Alto Reno Terme (+12 incidenti e +31 feriti).

Utenti deboli: ciclisti e pedoni

Pedoni e ciclisti a rischio (più del 34% della mortalità complessiva in quasi tutti gli ambiti territoriali metropolitani). Per gli utenti deboli si evidenzia che per la città metropolitana i ciclisti ed i pedoni feriti sono aumentati, come anche nel comune capoluogo. I decessi dei ciclisti sono aumentati sia a livello metropolitano che cittadino, mentre il numero dei pedoni deceduti è diminuito di una unità nel solo capoluogo, mantenendosi stabile nell’intera area metropolitana.

Età

Nel 2017 il maggior numero di vittime è fra gli ultra 64-enni (45% del totale complessivo), soprattutto a bordo di autovetture o come pedoni e ciclisti; nelle altre fasce d’età la situazione è pressoché analoga all’anno precedente. Anche nel comune di Bologna pedoni e ciclisti con più di 64 anni evidenziano una particolare vulnerabilità.

Allegati