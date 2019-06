Incidenti dopo alcol e droga: pioggia denunce nel week end

In due sono anche stati coinvolti in incidenti stradali perché alla guida non proprio "lucidi". Sono sette le persone denunciate dai Carabinieri di San Lazzaro nel week end, nel corso dei servizi di controllo stradale.

Due italiani e tre stranieri, tra i quali due ragazze, tutti dai 43 ai 23 anni, sono stati trovati con un tasso alcolemico da 1.5 a 2 g/litro.

Una bolognese di 21 anni, dopo un incidente stradale in via Roma, a San Lazzaro, è stata trasportata in ospedale ed è risultata positiva agli stupefacenti. Un cittadino romeno di 34 anni, sempre dopo un sinistro stradale in via Idice, è addirittura fuggito, ma è stato rintracciato dai Carabinieri. Ha rifiutato l'alcol test, ma ha rimediato una denuncia per omissione di soccorso.