Incidente via Mascherino - Creti: scontro fra auto, investito pedone

Un incidente si è registrato stamattina, poco dopo le 10, in via Ottaviano Mascherino, nei pressi dell'intersezione con via Donato Creti.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto. Dalle prime informazioni, due auto si sono scontrate in prossimità delle strisce pedonali coinvolgendo un anziano, investito mentre stava attraversando la strada.

Sul luogo sono interventi i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale, in codice 1. Lievemente ferita anche una donna di 83 anni, passeggera dell'auto che ha investito il pedone a seguito del tamponamento con l'altra vettura.