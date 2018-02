12enne investita in via Emilia Ponente: tabulati telefonici per Keita

Sono indagati per omissione di soccorso Cheik Keita e un amico senegalese, ora la Procura passa alla analisi dei tabulati telefonici.

Troppe le versioni contrastanti fornite dal calciatore: alla Polizia avrebbe riferito di essere il conducente, poi di essere a bordo come passeggero, infine, alla Municipale, di aver prestato ad alcuni amici la macchina che giovedì scorso ha investito e ferito in modo non grave una 12enne che stava attraversando via Emilia Ponente. L'auto di Keita non si sarebbe arrestata, ma è stata vista sul luogo dell'incidente un quarto d'ora dopo.

Ora, le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Valter Giovannini, prevedono l'esame del tabulati telefonici di tutti i presenti, nonché della Mercedes del giocatore, per verificare se sia dotata di Gps, che consentirebbe di ricostruire gli spostamenti.