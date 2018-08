Incidente, tragedia di Ferragosto: schianto fatale contro un albero, muore un 18enne

Si chiamava Kevin Bertanini il bolognese di 18 anni che ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto nella tarda serata di martedì lungo via Giovanni Spallazzi, a Casal Borsetti. Il dramma si è consumato a poche centinaia di metri dal Camping Pineta, dove stava trascorrendo un periodo di villeggiatura con genitori e amici. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 18enne, alla guida di una "Fiat Punto" e in compagnia di un coetaneo, stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Casal Borsetti - Marina Romea. Nell'affrontare una semicurva a destra, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada ed impattando lateralmente, lato guida, contro un albero.

Contemporaneamente un'altra auto, una "Volkswagen Golf", con a bordo alcuni amici dei due 18enni, è finita fuori dalla carreggiata, ad una quindicina di metri di distanza dalla "Punto". L'impatto è stato fatale per Bertarini. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo insieme ai Vigili del Fuoco. Purtroppo per il 18enne non c'è stato nulla da fare.

Nel sinistro è rimasto ferito un altro 18enne, trasportato col codice di media gravità all'ospedale di Ravenna. Sul posto sono corsi subito i genitori della vittima ed altri amici, sconvolti dalla tragedia.

