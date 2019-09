Incidente di Loiano: chi era la vittima

Si chiamava Adriano Stradi il pensionato 79enne che ieri, in tarda mattinata è morto in seguito a un incidente stradale. Stradi, residente in zona e di ritorno dopo una matina di commissioni, stava percorrendo la Sp65 della Futa in direzione di Loiano a bordo del suo Beverly 250, quando in frazione Sabbioni è stato coinvolto nell'incidente.

A sopraggiungere dalla parte opposta, in corrispondenza di una curva, una Dacia Duster con a bordo una 59enne e un 63enne di Roma in viaggio. L'impatto non ha lasciato scampo a Stradi, sbalzato dallo scooterone e piombato in strada. I sanitari del 118 non hanno potuto fare niente, quando sono arrivati l'uomo era già deceduto. I carabinieri del Loiano e Monghidoro e il pm di turno sono arrivati sul posto per i primi accertamenti, ma poi la salma è stata portata via e i rottami sgomberati per riaprire la provinciale, chiusa per più di un'ora.

Il tragico evento di ieri riporta all'attualità quella che alcuni residenti della zona considerano una strada pericolosa, chiedendo misure per il contenimento soprattutto della velocità in alcuni tratti.