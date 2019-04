Lupo investito da un'auto a Castel dei Britti: si accuccia, poi arrivano i soccorsi

Brutta esperienza l'altra mattina ha vissuto un lupo in località Castel dei Britti nel Comune di San Lazzaro di Savena. Erano circa le 7.30, quando l'animale, un bell'esemplare di maschio adulto, nel tentativo di attraversare la Strada Provinciale "Idice", è stato investito da un'auto.

Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri Forestali di Monterenzio e il personale del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica "Monte Adone" che prontamente sono giunti sul posto. Il lupo nell'impatto ha riportato la frattura della spalla anteriore sinistra ed è stato trasportato presso il Centro Monte Adone per le cure del caso.

Fortunatamente il guidatore dell'automezzo non ha riportato lesioni. Il lupo, ancora stordito, è rimasto accovacciato al suolo per un po', ma poi, anche se barcollante, è riuscito a muoversi allontanandosi dall'area urbanizzata. Il personale operante lo ha seguito per poi indicare la direzione di allontanamento al personale intervenuto. L'esemplare è stato poi recuperato all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa. Alle attività hanno collaborato personale della Polizia Municipale di Ozzano dell'Emilia e CP GEV Bologna.