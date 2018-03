Malalbergo, carambola di auto sull'asfalto ghiacciato: ci sono feriti

Sono scivolate probabilmente causa ghiaccio, per poi contrarsi tra loro. Incidente stradale sulla via Ferrarese, in località Casoni di Malalbergo. Verso le ore 8 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Bologna sono intevenuti per estrarre dalle lamiere tre persone, ferite e rimaste incastrate dopo lo schianto.

Sul posto sono arrivate autoambulanze e Polizia Municipale e Carabinieri. Tutti gli occupanti delle vetture sono stati trasportati in ospedale, i più gravi al Maggiore e i più lievi a Bentivoglio. Coinvolte in tutto 3 autovetture: probabili cause della carambola, secondo una pima ricostruzione, il manto stradale reso scivoloso dal ghiaccio.