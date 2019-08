Ubriaca al volante esce di strada e si ribalta sulla ringhiera di una casa

L'incidente è avvenuto alle 17.30 di ieri, quando una donna di Baricella ha perso il controllo della sua vettura uscendo di strada e invadendo una recinzione privata, per poi ribaltarsi. Una volta in ospedale per le medicazioni e i controlli la donna, classe '64, è stata sottoposta anche al test alcolemico, che ha rivelato una percentuale pari all'1,6 e quindi superiore a quello consentito per legge. Per lei i Carabinieri hanno fatto scattare una denuncia per guida in stato di ebbrezza.