Incidente a Malalbergo: camion ribaltato, strada chiusa per ore

Un camion autoarticolato che trasportava trasformatori elettrici si è ribaltato intorno alle 23 ad Altedo, frazione di Malalbergo, ieri sera. Sul posto, in via XI settembre sono intervenuti i Carabinieri di Altedo e i Vigili del fuoco per rimettere incarreggiata il mezzo e poterlo rimorchiare.

Illeso il conducente del mezzo. La strada è stata chiusa per un paio di ore ma, data l'ora, non ci sono state ripercussioni sul traffico.