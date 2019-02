Incidente a Malalbergo: donna ferita, automobilista finisce nei guai

A Malalbergo, un 22enne italiano, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, accaduto qualche tempo fa in via Asinari. Il giovane ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere frontalmente contro una Toyota C-HR condotta da una 42enne italiana, che è rimasta ferita gravemente, con 50 giorni di prognosi. Durante l’incidente, accaduto qualche tempo fa in via Asinari, il giovane automobilista ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo che è andata a scontrarsi frontalmente contro una Toyota C-HR condotta da una 42enne italiana. La donna, ferita gravemente, ha ricevuto cinquanta giorni di prognosi e il 22enne è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi. Al momento dei fatti, il giovane aveva un tasso alcolico di 1,69 g/l.

Altre due denunce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato altri due automobilisti durante i controlli alla circolazione. Soltanto nella giornata di ieri, 24 febbraio, sono state 589 le persone identificate e 427 i veicoli ispezionati.

A Bentivoglio, un 42enne italiano alla guida di una Volkswagen Golf è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

A Marzabotto, un 28enne romeno alla guida di una Toyota Aygo è risultato positivo all’alcol con un valore di 1,57 g/l, a seguito delle analisi del sangue a cui era stato sottoposto, su richiesta dei Carabinieri della Stazione di Marzabotto, subito dopo un incidente stradale non grave in cui era rimasto coinvolto. Nel 2016, il 28enne (all’epoca 26enne), era rimasto coinvolto in un altro incidente stradale. Anche in quel caso era risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,65 g/l. Ad avere la peggio era stata una bolognese di 18 anni che si trovava a bordo dell’auto.