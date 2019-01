Incidente a Castenaso: auto sbanda e finisce in un fosso

Un'auto è uscita di strada mentre affrontava curva all'incrocio tra via Ca' dell'Orbo e via del Frullo a Marano di Castenaso. Disagi al traffico: la corsia in direzione Marano è temporaneamente bloccata dalle operazioni dei mezzi di soccorso.

Si raccomanda attenzione, poiché vi è un restringimento pericoloso nelle vicinanze del fosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Da quanto si apprende, il conducente non ha riportato ferite gravi.