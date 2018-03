Incidente in via Marco Emilio Lepido: auto investe anziana, 75enne grave in ospedale

Una anziana di 75 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore a causa delle ferite riportate In seguito a un incidente con una automobile.



È successo ieri sera intorno alle 19:30 nei pressi del Centro Borgo in via Marco Emilio Lepido a Borgo Panigale. Stando alle prime ricostruzioni la donna stava percorrendo il bordo della strada, quando all'improvviso un auto l'ha centrata. È stato lo stesso conducente dell'automobile a chiamare i soccorsi e a prestare le prime cure: sul posto sono giunti rapidamente autoambulanza e polizia municipale per i rilievi del caso.