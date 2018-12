Incidente a Crevalcore: esce di strada con l'auto, muore a 31 anni

Avrebbe fatto tutto da solo, uscendo di strada con la propria auto. I Carabineri stanno eseguendo accetamenti sul sinistro che ha portato alla morte di Marco Mele, 31 anni, residente a San Matteo della Decima. L'auto del 31enne, stando ai primi riscontri sarebbe uscito di strada da solo sulla Sp1, all'altezza dei Beni Comunali di Crevalcore, finendo la corsa in un campo. Sul posto, intorno alle 3 del mattino, sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Non risultano altri veicoli conivolti.

Fine settimana particolarmente pesante per quanto riguarda gli incidenti. L'altra sera un 49enne ha perso la vita dopo lo schianto con il suo scooter a Bologna, mentre un pedone è stato investito questa notte sempre nel capoluogo, fuori della discoteca Numa, in via Maserati.