Ozzano, incidente mortale sugli Stradelli Guelfi: chi era la vittima

Si chiamava Marilena Luta la giovane donna morta questa mattina in un tragico incidente a Ozzano. Sposata e residente in città, la 32enne di origine romena era diretta verso Bologna quando si sarebbe scontrata con una vettura che transitava in direzione opposta, lungo la provinciale che attraversa gli Stradelli Guelfi.

Un urto violentissimo, al seguito del quale la Renault Twingo sulla quale viaggiava avrebbe colpito anche una seconda vettura, terminando la corsa a bordo strada. Lanciato l'allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari però, hanno trasportato in codice uno al pronto soccorso una bambina di tre anni che era a bordo di una delle vetture rimaste coinvolte nello schianto, ma solo per accertamenti.

Dai primi rilievi si esclude come possibile causa dell'incidente il ghiaccio: la donna, per motivi ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta immediatamente sul posto, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta, a ridosso di una curva.