Incidente a Marzabotto: investita sulle strisce pedonali, muore donna di 67 anni

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'auto, ed è morta sul colpo. Inutili i soccorsi per Rita Diddi, 67 anni, residente a Pian di Venola. Da quanto si apprende la donna era a metà della carreggiata quando una Panda, condotta da un 83enne, l'avrebbe travolta in pieno. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle otto, in pieno centro a Marzabotto, a poche centinaia di metri dalla chiesa, lungo la Porrettana.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti, intervenute sul posto non appena è stato lanciato l'allarme. Sul posto anche i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

L'investimento sotto gli occhi attoniti di alcuni automobilisti e residenti, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi, chiamando poi carabinieri e ambulanze.

