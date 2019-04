Incidente per Matteo Richetti, lui: "Sto bene, ma che brutto incidente"

"È stato un brutto incidente ma per fortuna senza alcuna conseguenza seria". Direttamente da una corsia dell'ospedale Umberto I di Roma il senatore Pd Matteo Richetti fa sapere a tutti di essere cosciente e in convalescenza, ferito dopo il serio incidente di ieri che lo ha visto suo malgrado protagonista di un investimento.

Il senatore del Pd, 45 anni ad agosto, specifica che resterà in osservazione in ospedale "per un po’, ma solo per precauzione" dopo che ieri mattina, nella centralissima via del Tritone dela Capitale è stato investito da una auto nolo con conducente, guidata da un uomo di 40 anni. Richetti, inizialmente, è stato ricoverato in codice tre, poi il miglioramento delle condizioni dopo gli esami di rito nel nosocomio romano.