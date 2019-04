Incidente per Matteo Richetti: investito da un'auto, ricoverato in codice rosso

L'ex presidente dell'Assemblea legislativa della Regione e senatore PD Matteo Richetti è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato investito da un'auto Ncc a Roma, in via del Tritone. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:30 di mercoledì 3 aprile. A investire il politico una vettura Noleggio con Conducente condotta da un uomo italiano di 40 anni.

Rimasto ferito, ma sempre cosciente, Richetti è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Fermatosi a prestare i primi soccorsi, l'autista Ncc è stato accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tibertina per gli accertamenti di rito su alcol e droga.

"Per fortuna Matteo sta bene, lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro". Così il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci sull'incidente che ha coinvolto il collega di partito. A Palazzo Madama è stata la vice presidente Paola Taverna a comunicare la notizia all'assemblea, augurando al collega una "pronta guarigione".