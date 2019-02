Incidente in Africa: morto il dentista Mauro Caldari

E' morto Mauro Caldari, 60 anni, noto dentista bolognese e tra i fondatori dell'associazione BimboTu. L'uomo è deceduto sabato scorso mentre era in vacanza con la moglie in Africa, nel Benin: stavano viaggiando a bordo di un pick-up che si sarebbe ribaltato dopo essere finito in una buca.

Un'escursione come tante, che si è trasformata in tragedia: nonostante i soccorsi infatti, per Caldari non c'è stato nulla da fare. Da quanto si apprende sembra che abbia riportato un trauma gravissimo dopo l'incidente. Il dentista lavorava nello studio di via Iacopo Barozzi con il fratello, e nella clinica odontoiatrica dell’università, in via San Vitale.