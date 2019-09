Incidente a Medicina: esce di strada con l'auto, madre e figlie gravi in ospedale

Grave incidente ieri sera sulla strada provinciale di San Vitale. Una donna di 32 anni è ricoverata assieme alle due figlie di 4 e 14 anni al Maggiore di Bologna, portate in elisoccorso, tutte ferite in condizioni gravi. L'incidente si è verificato intorno alle 21:30, nei pressi della frazione del Fossatone, comune di Medicina.

Sul posto, dopo le operazioni di soccorso dei sanitari e dei vigili del fuoco, impegnati a estrarre le giovani occupanti del mezzo dalle lamiere, sono arrivati anche i carabinieri della tenenza di Medicina e del Norm di Imola. In base a una prima ricostruzione non risultano altri veicoli coinvolti. La Fiat Punto sarebbe uscita di strada e poi carambolata nel fosso. Qualche disagio al traffico locale per i tempi dei rilievi.