Incidente a Medicina, feriti due giovani

Scontro frontale ieri nel tardo pomeriggio lungo la San Vitale a Medicina. Nei pressi della frazione di Fossatone due auto, un fuoristrada e una utilitaria sono rimaste coinvolte in un incidente: a bordo due giovani di 27 e 25 anni.

L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i feriti dai veicoli. il 26enne è risultato il più grave, ricoverato in codice tre all'ospedale Maggiore di Bologna. Ferite poco più lievi per l'altro conducente d'auto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità ordinaria. A occuparsi dei rilievi i Carabinieri di San Lazzaro.

Bilancio pesante per il traffico bolognese, che questa notte ha registrato anche la morte di una ragazza di 25 anni in un incidente alla rotonda Croce, nei pressi della Tangenziale.