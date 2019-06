Incidente a Medicina: scontro tra auto, elisoccorso in volo

E' di due feriti, di cui uno portato via in Elisoccorso, il bilancio di un incidente che nel pomeriggio di ieri ha coinvolto tre mezzi lungo il km 17 della trasversale di pianura, tra via del Piano e via San Carlo, a Medicina.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della tenenza di Medicina, una Volvo condotta da un 69enne di Conselice percorreva la Sp3 in direzione di Ravenna quando, per ragioni ancora al vaglio dei militari dell'Arma intervenuti per i rilievi, è andato a impatto frontale contro una Lancia con a bordo una 38enne di Sesto Imolese.

All'incidente si è aggiunto anche un furgone: il suo conducente, un residente a Dozza, distratto da quanto stava accadendo ha perso il controllo del suo mezzo, andando prima fuori strada e poi a sbattere dentro al fossato ai margini della strada.

Sul posto sono intervenuti, oltr all'elisoccorso anche automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco e alla già citata pattuglia dell'Arma. I due conducenti hanno riportato ferite serie ma non gravi. Illeso invece l'autista del furgone.