Incidente a Medicina: scontro tra auto, quattro feriti

Brutto incidente questa mattina lungo la Sp 25 a Medicina, dove due auto con quattro persone a bordo si sono scontrate in un urto molto violento. Uno dei veicoli, una Alfa Mito, ha sfondato il piccolo Guard Rail ed è piombata nel fosso sottostante.

Tutti i passeggeri, rimasti bloccati, sono dovuti essere estratti dai vigili del fuoco, giunti sul posto, con elisoccorso e ambulanze del 118. La strada è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento e per i rilievi sono arrivati i carabinieri della tenenza di Medicina. Serie ma non gravi le considizoni dei quattro occupanti dei veicoli, affidati alle cure dei sanitari.