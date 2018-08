Incidente a Medicina: auto si ribalta, interviene l'elisoccorso

Una donna è stata trasportata in condizioni di media gravità al Pronto Soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 17 circa sulla SP 253 Via san Vitale, ovest incrocio Via Roslè, a Medicina.

La vittima, alla guida di un'utilitaria, dopo aver toccato il cordolo spartitraffico, ha finito la sua corsa capovolgendosi su un lato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Medicina.

E' stata estratta e trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale per traumi facciali. Sul posto anche i Carabinieri.