Incidente mortale a Minerbio: donna travolta e uccisa da un camion

Una donna di circa 80 anni è la vittima di un incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio. E' stata investita ed è deceduta intorno alle 16,30: la tragedia è avvenuta all'incrocio tra via Canaletto e via Garibaldi a Minerbio. L'anziana, era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un camion.

Sul posto è immediatamente giunta l'ambulanza del 118 che ha tentato di rianimarla, ma l'anziana sarebbe morta sul colpo. Indagano i Carabinieri della stazione.