Incidente a Molinella: scontro tra auto, anziana travolta. Grave al Maggiore

Una donna di 82 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via Circonvallazione Sud, nel comune di Molinella, poco dopo le 14 di oggi.

Da quanto si apprende, due auto si sono scontrate e una di queste ha travolto l'anziana che si trovava a passare e che è stata sbalzata. E' stata trasportata con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove verrà probabilmente ricoverata nel reparto di rianimazione.

Feriti lievemente nello scontro anche un 20enne e una 51enne, trasportati rispettivamente all'ospedale Sant'Anna di Cona (FE) e all'ospedale di Budrio.

Dei rilievi si è occupata la Polizia Municipale di Molinella.