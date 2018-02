Incidente a Molinella: frontale tra auto, ferito anche un neonato

Lo schianto è stato tremendo, ma nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Incidente stradale questa mattina fra 2 autovetture, nei pressi della località Casoni di Molinella. Le auto, due berline, si sarebbero scontrate frontalmente e sono rimaste accartocciate: per estrarre i feriti è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Quattro i feriti in totale, di cui un bambino di pochi mesi.

Sul posto anche una eliambulanza e due ambulanze di supporto, mentre i Carabinieri di Molinella unitamente alla Polizia Municipale hanno proceduto a gestire il traffico ed effettuare i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.