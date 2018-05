Incidente a Molinella: si schianta in auto, muore a 22 anni

Un giovane di circa 22 anni è morto ieri sera, in un incidente stradale. E' accaduto nei pressi di Molinella, sulla Sp5 nel tratto di via Fiume Vecchio. Sul posto, chiamati inorno alle 23:25, sono accorsi subito i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, per estrarre il giovane dall'abitacolo dell'auto, accartocciata dopo essere impattata violentemente contro un albero sul ciglio della strada. Per lui però non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, per i rilievi del caso.