Incidente a Monghidoro: auto esce di strada e finisce nella scarpata

Una utilitaria, per cause da chiarire, è finita fuori strada mentre percorreva via Ca di Baldino a Monghidoro. E' accaduto questa mattina Intorno alle sette quando il 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre dai distaccamenti volontari di Monghidoro e Monzuno. Una persona è rimasta incastrata nella vettura che è finita nella scarpata. I Vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo, estratto dall'abitacolo il ferito e lo hanno affidato al 118 di Loiano che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Sant'Orsola in codice di media gravità. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della locale stazione.

In mattinata anche un autoarticolato è uscito di strada sulla A14 e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale del 118 che ha prestato le prime cure al conducente del mezzo che fortunatamente ha riportato lievi contusioni.