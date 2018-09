Incidente a Monghidoro, auto sbanda e si ribalta in curva

Incidente stradale a Monghidoro. E' successo in Via Roma, alle ore 19.15 circa, quando per per cause ancora da stabilire, un auto si è ribaltata in curva. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monghidoro sono intervenuti per mettere in sicurezza l'auto, alimentata a Gpl, e per il recupero della stessa.

Sono intervenuti i CC di Monghidoro, e il 118 che ha trasportato l'autista della vettura in ospedale per accertamenti.