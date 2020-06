Incidente a Budrio: scontro auto-monopattino, 60enne gravissimo

Un uomo di 60 anni che circolava a bordo di un monopattino è stato trasportato all’Ospedale Maggiore in codice 3 dopo un incidente con un’auto, avvenuto questa mattina a Budrio, nella rotonda Testi Pescatori.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta non appena è stato lanciato l’allarme, ma da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse circolando nella rotonda sul mezzo a ruote, quando si sarebbe verificato l’impatto con una vettura, guidata da una donna di 35 anni.

Violenta la caduta dell’uomo sull’asfalto, tanto che in volo si è alzato anche l’elisoccorso ma alla fine il sessantenne è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza, in condizioni abbastanza gravi. Accertamenti per verificare le eventuali responsabilità sono ancora in corso.