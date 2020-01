Incidente a Monte San Pietro: auto finisce nel dirupo

Forse a causa della nebbia, ieri sera alle 21 circa, un'automobilista ha perso il controllo dell'auto, finendo in un dirupo. E' accaduto in via Lavino, località Oca, nel comune Monte San Pietro

Al volante di una Vokswagen Up una 56enne che, per cause in corso di accertamento, è finita in un dirupo adiacente alla carreggiata. Sul posto è arrivata l'albulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Da quanto si apprende sarebbe rimasta ferita in maniera non grave.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Zola Predosa.

Alla vigili di Natale un'auto si era ribaltata a Granarolo restando in bilico su un canalone, dopo aver saltato il guard rail​ e, qualche giorno prima, a Sasso Marconi, due automobili si erano scontrate, e, a causa dell'impatto, una era andata fuoristrada rimanendo in bilico tra il piano stradale e la scarpata.