Incidente a Monte San Pietro, malore alla guida: automobilista si schianta e muore

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo alla guida di una Fiat che questa mattina è stato colto da malore alla guida e si è schiantato contro un parapetto a Monte San Pietro.

La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata alle ore 09:49. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zola Predosa insieme all'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco Emilia Romagna sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area: il conducente ha sbandato urtando il parapetto laterale, dopo un malore.

L'elicottero ha sbarcato gli aerosoccorritori dei vigili del fuoco che insieme al personale sanitario del 118, giunto sul posto con l'eliambulanza dall'ospedale Maggiore, hanno praticato la rianimazione immediatamente. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia locale per gestire il traffico.