Incidente a Monterenzio: esce di strada con auto e si capovolge, ferita una donna

Incidente fortunatamente senza conseguenze gravi per una donna ventenne, che è rimasta intrappolata nella sua auto ieri pomeriggio intorno alle 16:15, in località Ca'di Bazzone, nel comune di Monterenzio, valle dell'Idice. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 oltre che ai Vigili del fuoco. La dinamica iniziale aveva fatto pensare a un esito ben più grave, con il mezzo capottato nel fosso e l'anteriore distrutto nell'impatto con un blocco di cemento. Per fortuna però la donna non ha riportato lesioni critiche: dopo essere stata liberata dalle lamiere è stata portata all'ospedale in codice giallo. Poche le conseguenze per il traffico stradale, con una corsia chiusa e il senso unico alternato attivato per la durata delle operazioni. Esito infausto invece nella Bassa, dove un centauro ha perso la vita dopo uno schianto.