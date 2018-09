Incidente a Monzuno: schianto tra auto, un uomo incastrato

Brutto incidente ieri sera, poco dopo le 22:30, lungo la Sp 29, nel tratto di asfalto che da Vado porta a Monzuno, poco dopo Cà Guglielmo. Due auto, per motivi ancora da accertare, si sono schiantate, sembra frontalmente, e una si è letteralmente ribaltata sulla carreggiata: a bordo un uomo che a causa del violento impatto è rimasto incastrato tra le lamiere.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco dei Distaccamento di Monzuno e i carabinieri della locale stazione. Solo grazie all’immediato intervento dei pompieri l’automobilista è stato estratto dall’abitacolo, e trasportato al pronto soccorso per tutti i dovuti accertamenti. Infatti: nonostante il violento schianto e le condizioni dell’auto, che avevano subito fatto temere il peggio, l’uomo non ha riportato gravi ferite, e non è in pericolo di vita. Sotto choc la donna alla guida dell’altra auto, che ha riportato solo una contusione al polso.